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Демократы в конгрессе подадут иск против Трампа из-за конфликта интересов
08.06.2017 09:15 — Новости Мира | Tut.by
Конгрессмены-демократы намерены в ближайшие недели инициировать разбирательство против президента США Дональда Трампа в связи с конфликтом интересов. Об этом сообщает газета
Члены палаты представителей и сената заявляют, что Трамп отказывается продавать свои компании или перевести активы в слепой траст и тем самым постоянно нарушает конституционные нормы, запрещающие президенту принимать подарки и платежи от иностранных правительств.
Иск будет подан до наступления следующей недели, однако уже десятки конгрессменов поставили подписи в его поддержку.
В январе Трамп покинул свою компанию Trump Organization. Советник Трампа по налогам Шери Диллон заявляла, что он до инаугурации передаст все свои активы в трастовое управление и откажется от всех постов в своей компании.
«Все инвестиции и бизнес-активы в Trump Organization уже были или будут переданы в траст до 20 января», — пообещала Диллон. Она добавила, что Трамп не будет заключать никаких контрактов за рубежом во время его президентства, а сделки внутри страны будут проходить «под строгим контролем на предмет конфликта интересов».
Кроме того, Диллон уточнила, что будущий президент не станет контактировать со своей компанией.
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Члены палаты представителей и сената заявляют, что Трамп отказывается продавать свои компании или перевести активы в слепой траст и тем самым постоянно нарушает...
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