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МАК опроверг версию Польши о взрыве и назвал причину крушения самолета Качиньского

08.06.2017 10:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что самолет с президентом Польши Лехом Качиньским потерпел крушение в результате действия пилотов. Об этом пишет «Коммерсантъ».


При авиакатастрофе польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 пассажиров. Фото: Reuters

Согласно выводам экспертов, причиной крушения стало снижение борта ниже безопасной высоты в 100 м, и как следствие — столкновение с деревом.

«Причиной происшествия явилось снижение самолета при принятии экипажем подобного решения, несмотря на отсутствие визуального контакта с наземными ориентирами», — сообщил председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы Алексей Морозов.

Как сообщил Морозов, комиссия в ходе расследования не выявила воздействия на борт взрывчатых веществ. Ни характер разброса обломков, ни их состояние не подтверждают версии взрыва на борту или разрушения судна в воздухе до столкновения с препятствием.

Самолет с официальной делегацией Польши во главе с президентом Лехом Качиньским потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли все находившиеся на борту 96 человек. Польская сторона проводит свое расследование.

В июне 2016 года было принято решение провести эксгумацию жертв крушения, чтобы установить точные причины смерти пассажиров и восстановить ход катастрофы и ее причины. Разрешение на эксгумацию президента Леха Качиньского дал его брат-близнец Ярослав. Во время проведения эксгумации было установлено, что в гробу президента Польши находятся останки еще двух человек.

Всего планируется изучить останки 83 жертв авиакатастрофы.

В апреле польская сторона заявила, что «последний этап в смоленской трагедии был вызван взрывом, который произошел в корпусе и который уничтожил самолет».

Между тем, как сообщил глава комиссии МАК, польская сторона до сих пор не ответила на предложение о встрече.

«В июле 2016 года в МАК обратился председатель вновь созданного польского подкомитета по расследованию авиакатастрофы в Смоленске Вацлав Берчиньский. Председатель МАК через посольство Республики Польша уведомила господина Берчиньского о готовности к встрече, однако никаких последующих контактов не последовало», — заявил Морозов.

 
 
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Согласно выводам экспертов, причиной крушения стало снижение борта ниже безопасной высоты в 100 м, и как следствие - столкновение с деревом.

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