На торгах на аукционе Antiquorum выставили часы Patek Philippe Triple Complication, принадлежащие, по уверению организаторов, человеку по имени Владимир Владимирович Путин.



Фото: Monaco Legend Auctions

Компания-организатор аукциона, Monaco Legends Auctions, объявила, что часы принадлежат президенту РФ. Стоимость лота оценили в один миллион долларов.

В Кремле сообщения о продаже с аукциона «часов Путина» объявили фейком — именно так охарактеризовал их пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако в компании Monaco Legends Auctions настаивают, что лот действительно принадлежит Владимиру Владимировичу Путину: в ответ на запрос Русской службы Би-Би-Си организаторы аукциона подтвердили, что часы «были приобретены важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин». Именно это имя указано в гарантийном паспорте часов, отметили представители компании.

«В 99,9% случаев в гарантийном паспорте Patek Philippe указано имя фактического покупателя часов и лишь в самых исключительных случаях может быть указано имя другого человека», — сообщили Русской службе Би-би-си в аукционном доме Monaco Legends. Если часы были куплены в подарок, официальный дистрибьютор все равно должен знать, что подарок будет передан именно указанной персоне.