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Верховная рада Украины провозгласила целью вступление страны в НАТО

08.06.2017 12:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Верховная рада приняла изменения в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся внешнеполитического курса страны. Среди приоритетов значится вступление Украины в НАТО, сообщает «112 Украина».

За данное решение проголосовали 276 депутатов.

«Приоритетами национальных интересов являются: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе и в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в Организации Североатлантического договора; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах Украины», — предполагает данный законопроект.

Раньше была прописана только интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство.

Недавно министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил в своем Twitter, что рассчитывает на то, что расширенное партнерство Украины с НАТО приведет к членству в Альянсе.

С 11 июня, напомним, граждане Украины получат право безвизового въезда в страны Европейского союза.

 
 
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