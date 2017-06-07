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Верховная рада Украины провозгласила целью вступление страны в НАТО
08.06.2017 12:25 — Новости Мира | Tut.by
Верховная рада приняла изменения в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся внешнеполитического курса страны. Среди приоритетов значится вступление Украины в НАТО, сообщает «
За данное решение проголосовали 276 депутатов.
«Приоритетами национальных интересов являются: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе и в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в Организации Североатлантического договора; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах Украины», — предполагает данный законопроект.
Раньше была прописана только интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство.
Недавно министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил в своем Twitter, что рассчитывает на то, что расширенное партнерство Украины с НАТО приведет к членству в Альянсе.
С 11 июня, напомним, граждане Украины получат
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За данное решение проголосовали 276 депутатов.
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