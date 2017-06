Верховная рада Украины провозгласила целью вступление страны в НАТО

Верховная рада приняла изменения в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся внешнеполитического курса страны. Среди приоритетов значится вступление Украины в НАТО, сообщает « 112 Украина ».

За данное решение проголосовали 276 депутатов.

«Приоритетами национальных интересов являются: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе и в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в Организации Североатлантического договора; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах Украины», — предполагает данный законопроект.

Раньше была прописана только интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство.

Недавно министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил в своем Twitter, что рассчитывает на то, что расширенное партнерство Украины с НАТО приведет к членству в Альянсе.