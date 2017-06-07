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Число жертв двойного теракта в Тегеране увеличилось до 16 человек
08.06.2017 13:29 — Новости Мира | Tut.by
Число погибших после двойного теракта в Тегеране увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает агентство Tasnim на своей странице в твиттере.
Ранее было известно о 13 погибших и 43 пострадавших в результате терактов.
Ответственность за теракты взяла на себя организация «Исламское государство». Вместе с тем Корпус стражей исламской революции (КСИР)
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Ранее было известно о 13 погибших и 43 пострадавших в результате терактов.
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