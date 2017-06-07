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Число жертв двойного теракта в Тегеране увеличилось до 16 человек

08.06.2017 13:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Число погибших после двойного теракта в Тегеране увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает агентство Tasnim на своей странице в твиттере.


Ранее было известно о 13 погибших и 43 пострадавших в результате терактов.

Двойной теракт в Тегеране произошел 7 июня. Боевики напали на мавзолей имама Хомейни, один из нападавших привел в действие жилет со взрывчаткой. Атаке также подверглось здание парламента Ирана. Группа из четырех человек, одетых в женскую одежду, открыла огонь в парламенте, после чего один из боевиков совершил самоподрыв.

Ответственность за теракты взяла на себя организация «Исламское государство». Вместе с тем Корпус стражей исламской революции (КСИР) обвинил Саудовскую Аравию в причастности к совершению взрывов и нападениям.

 
 
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Ранее было известно о 13 погибших и 43 пострадавших в результате терактов.

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