Из Европы в Сирию и Египет. Как европейцы пристанище на Ближнем Востоке искали

Крупнейший миграционный кризис сегодня раскалывает Европу. Многие страны Евросоюза отказываются принимать к себе беженцев по установленным квотам. При этом менее 100 лет назад (по историческим меркам срок совсем небольшой) европейцы сами находились в похожем положении. И бежали от ужасов фашизма на Ближний Восток.



Фото: Library of Congress

В специальных лагерях, которые были организованы на территории Сирии и Египта, приют нашли примерно 40 тысяч европейцев. Это были, в основном, жители Балканских стран. Как европейских беженцев принимали Сирия и Египет, смотрите в фотоподборке. Работы хранятся в библиотеке Конгресса США.































