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Экс-директор ФБР: Россия пыталась взломать сотни организаций в США, может быть, больше тысячи
08.06.2017 18:54 — Новости Мира | Tut.by
Бывший директор ФБР Джеймс Коми во время дачи показаний в Сенате США заявил, что российские хакеры пытались взломать сотни американских организаций, сообщает
По его словам, о связанных с Россией попытках взлома он узнал в конце лета 2015 года. По оценке Коми, российские хакеры пытались получить доступ к «сотням» организаций. «Может быть, больше тысячи, но по крайней мере сотни», — сказал он.
«Это была массированная кампания, целями которой были правительственные, неправительственные и близкие к правительству организации, НКО», — рассказал Коми.
Спецслужбы США обвиняют Россию в организации кампании по вмешательству в выборы президента США, частью которых были кибератаки. Власти РФ категорически отвергают эти обвинения.
Эксперты в области информационной безопасности и представители иностранных государств неоднократно обвиняли хакерские группировки, известные под названиями APT28 и APT29, в организации масштабных кибератак. Обе группировки связывают с Россией и российскими спецслужбами.
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"Это была массированная кампания, целями которой были правительственные, неправительственные и близкие к правительству организации, НКО", - рассказал Коми.
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