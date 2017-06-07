ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-директор ФБР: Россия пыталась взломать сотни организаций в США, может быть, больше тысячи

08.06.2017 18:54 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бывший директор ФБР Джеймс Коми во время дачи показаний в Сенате США заявил, что российские хакеры пытались взломать сотни американских организаций, сообщает NBC News.


Фото: Reuters

По его словам, о связанных с Россией попытках взлома он узнал в конце лета 2015 года. По оценке Коми, российские хакеры пытались получить доступ к «сотням» организаций. «Может быть, больше тысячи, но по крайней мере сотни», — сказал он.

«Это была массированная кампания, целями которой были правительственные, неправительственные и близкие к правительству организации, НКО», — рассказал Коми.

Спецслужбы США обвиняют Россию в организации кампании по вмешательству в выборы президента США, частью которых были кибератаки. Власти РФ категорически отвергают эти обвинения.

Эксперты в области информационной безопасности и представители иностранных государств неоднократно обвиняли хакерские группировки, известные под названиями APT28 и APT29, в организации масштабных кибератак. Обе группировки связывают с Россией и российскими спецслужбами.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Это была массированная кампания, целями которой были правительственные, неправительственные и близкие к правительству организации, НКО", - рассказал Коми.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Кремль грозит принять меры в ответ на расширение НАТО к границам России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика