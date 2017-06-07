Экс-директор ФБР: Россия пыталась взломать сотни организаций в США, может быть, больше тысячи

Бывший директор ФБР Джеймс Коми во время дачи показаний в Сенате США заявил, что российские хакеры пытались взломать сотни американских организаций, сообщает NBC News .



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По его словам, о связанных с Россией попытках взлома он узнал в конце лета 2015 года. По оценке Коми, российские хакеры пытались получить доступ к «сотням» организаций. «Может быть, больше тысячи, но по крайней мере сотни», — сказал он.

«Это была массированная кампания, целями которой были правительственные, неправительственные и близкие к правительству организации, НКО», — рассказал Коми.

Спецслужбы США обвиняют Россию в организации кампании по вмешательству в выборы президента США, частью которых были кибератаки. Власти РФ категорически отвергают эти обвинения.

Эксперты в области информационной безопасности и представители иностранных государств неоднократно обвиняли хакерские группировки, известные под названиями APT28 и APT29, в организации масштабных кибератак. Обе группировки связывают с Россией и российскими спецслужбами.