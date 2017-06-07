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США в третий раз за месяц нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии
08.06.2017 20:19 — Новости Мира | Tut.by
8 июня США в очередной раз нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии. Об этом в твиттере
«США нанесли удары по двум транспортным средствам, которые, по оценке военных, представляли угрозы для сил коалиции в гарнизоне Ат-Танф», — сообщил полковник.
По его словам, в планы коалиции не входит ведение боев с правительственными или проправительственными войсками в Сирии.
Предыдущий удар по проправительственным силам коалиция нанесла
Это уже третий за месяц случай нанесения силами коалиции авиаудара по проправительственным войскам в районе Ат-Танфа.
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в планы коалиции не входит ведение боев с правительственными или проправительственными войсками в Сирии.
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