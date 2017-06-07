США в третий раз за месяц нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии

8 июня США в очередной раз нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии. Об этом в твиттере сообщил официальный представитель международной коалиции во главе с США полковник Райан Диллон.



Фото: Reuters

«США нанесли удары по двум транспортным средствам, которые, по оценке военных, представляли угрозы для сил коалиции в гарнизоне Ат-Танф», — сообщил полковник.

По его словам, в планы коалиции не входит ведение боев с правительственными или проправительственными войсками в Сирии.

Предыдущий удар по проправительственным силам коалиция нанесла 6 июня . В штабе операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, пояснили удар тем, что около 60 солдат вошли в утвержденную зону деэскалации, угрожая силам коалиции и ее партнерам, находящимся на базе Ат-Танф.

Это уже третий за месяц случай нанесения силами коалиции авиаудара по проправительственным войскам в районе Ат-Танфа.