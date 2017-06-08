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Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
09.06.2017 01:01 — Новости Мира | Tut.by
Внучка Никиты Хрущева Юлия Хрущева погибла, попав под электричку, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
«В четверг утром 77-летняя Юлия Хрущева погибла на платформе „Мичуринец“, попав под электричку», — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел в 10.35 мск, уточнил собеседник агентства. По его словам, пожилая женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.
В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО ТАСС подтвердили информацию о факте смертельного травмирования пожилой женщины на железнодорожных путях.
Юлия Хрущева — дочь Леонида Хрущева, сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После того, как Леонид Хрущев пропал без вести, Никита Хрущев удочерил внучку.
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По имеющимся данным, пожилая женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.
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