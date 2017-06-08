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Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве

09.06.2017 01:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Внучка Никиты Хрущева Юлия Хрущева погибла, попав под электричку, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.


Фото: www.ursa-tm.ru

«В четверг утром 77-летняя Юлия Хрущева погибла на платформе „Мичуринец“, попав под электричку», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в 10.35 мск, уточнил собеседник агентства. По его словам, пожилая женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО ТАСС подтвердили информацию о факте смертельного травмирования пожилой женщины на железнодорожных путях.

Юлия Хрущева — дочь Леонида Хрущева, сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После того, как Леонид Хрущев пропал без вести, Никита Хрущев удочерил внучку.

 
 
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По имеющимся данным, пожилая женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.

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