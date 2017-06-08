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Путин заявил о неизменности политики США при разных президентах

09.06.2017 00:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин заявил, что смена глав государства в США не влияет на политический процесс в стране. Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, отрезок из которого был опубликован на официальном канале Showtime в YouTube.


Фото: пресс-служба Кремля

«Что любопытно, президенты в вашей стране меняются, а политика нет», — заявил Путин.

Ранее Стоун рассказал, что подробно расспросил Путина о российско-американских отношениях. По его словам, этим интервью он ставил перед собой задачу остановить ухудшение ситуации между Вашингтоном и Москвой.

Документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) разбит на эпизоды, которые выйдут с 12 по 15 июня на телеканале Showtime. В Кремле рассказали, что с нетерпением ждут публикации интервью. «Нам интересно, каким образом, как все-таки Оливер Стоун скомпоновал материал. Он человек талантливый, человек очень такой, ну, скажем так, непредсказуемый в плане творческих проявлений, поэтому нам самим интересно», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Стоун также снял ленты о президентах США Джоне Кеннеди, Ричарде Никсоне и Джордже Буше-младшем. Помимо этого, он создал такие кинокартины, как «Взвод», «Уолл-стрит», «Александр», «Рожденный четвертого июля», «Дорз» и «Прирожденные убийцы».

 
 
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"Что любопытно, президенты в вашей стране меняются, а политика нет", - заявил Путин.

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