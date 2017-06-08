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Тереза Мэй переизбрана в парламент

09.06.2017 06:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Лидер британской Консервативной партии Тереза Мэй гарантировала себе переизбрание в парламент. На состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборах за главу правительства в ее округе Мейденхед в графстве Беркшир проголосовали более 37 тыс. человек.


Фото: Reuters

Этот результат гарантировал премьер-министру и главе Консервативной партии победу. По ее словам, Великобритания нужна в стабильности. «Мы ожидаем итоговых результатов, стране нужен период стабильности и, какими бы ни были результаты, Консервативная партия гарантирует, что мы выполним наши обязательства и обеспечим эту стабильность», — заявила она.

Также в Палату общин переизбраны три ключевых члена правящего кабинета Консервативной партии Великобритании — министр финансов Филип Хаммонд, министр иностранных дел Борис Джонсон и министр обороны Майкл Фэллон. Об этом стало известно после оглашения итогов голосования в тех округах, которые они представляют в нижней палате.

Так, Хаммонд первенствовал в округе Раннимед и Уэйбридж в графстве Суррей, Джонсон — в лондонском округе Аксбридж и Райслип, а Фэллон — в округе Севеноукс в графстве Кент.

На данный момент оглашены результаты с 240 из 650 избирательных округов. Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что Консервативная партия может как сохранить более половины мест в Палате общин, так и потерять это большинство, дающее право на формирование правительства без оглядки на другие партии.

Всего в течение ночи должны быть получены результаты с 650 избирательных округов — по количеству мест в Палате общин, а окончательные итоги должны быть подведены к утру.

 
 
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В Палате общин также остались три ключевых члена правящего кабинета консерваторов - министр финансов Филип Хаммонд, министр иностранных дел Борис Джонсон и...

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