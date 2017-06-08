Семья разыскиваемого бойца ММА покинула Чечню из соображений безопасности

Мать и сестра разыскиваемого в Чечне чемпиона мира по ММА Мурада Амриева покинула республику по соображениям безопасности. По словам сестры Мадины, никаких угроз им не поступало, однако они решили себя обезопасить.



Мурад Амриев. Фото из соцсетей

Семья ​чемпиона мира по смешанным боевым искусствам (ММА) Мурада Амриева, которого ранее экстрадировали из Беларуси в Россию и объявили в розыск в Чечне по обвинению в использовании заведомо подложного паспорта, покинула Грозный и выехала из республики по соображениям безопасности. Об этом сестра спортсмена Мадина сообщила в разговоре с телеканалом «Дождь».

По словам родственницы бойца Амриева, им ничего не угрожало, однако они приняли решение покинуть Чечню на всякий случай, чтобы обезопасить себя от возможных угроз.

Также телеканал публикует видеообращение сестры и матери Мурада Амриева, в котором они просят власти Чеченской республики, российское МВД и все уполномоченные государственные органы разобраться в ситуации, в которую попал их сын и брат, и прекратить его преследование. Сестра Мадина заявляет о невиновности своего брата.

«Вы просто возьмите эти бумаги, почитайте и разберитесь в этом деле, в этом надуманном и сшитом белыми нитками деле. Это все, о чем мы вас просим. Мы не просим укрывать преступника, мы не просим его где-то прятать, мы просим вас о справедливости, которая, в конце концов, гарантирована нам конституцией», — заявила Мадина.​

Власти Чеченской республики обвиняют ​чемпиона мира по ММА Мурада Амриева в использовании заведомо подложного паспорта по ч.3 ст. 327 УК. По версии правозащитников, несколько лет назад легально он получил паспорт, в котором был неправильно указан год его рождения, и теперь на основании этого правоохранители расследуют в отношении него уголовное дело и преследуют его.

По этой причине его 5 июня задержали в Брянской области и поместили в изолятор временного содержания. На следующий день, 6 июня, полицейские отпустили Амриева. Спустя день, 8 июня, в Добруше пограничники вновь задержали чемпиона мира, после чего власти Беларуси приняли решение экстрадировать в Россию бойца.

Как рассказал РБК адвокат спортсмена Петр Заикин, вечером в четверг, 8 июня, из внутреннего двора РОВД белорусского города Добруш выехала колонна из шести машин с белорусскими номерами, в том числе там были два патрульных УАЗа и микроавтобус.

«Мы поехали за ними. В итоге две машины оторвались от нас, и, видимо, теперь задержанного передали российским силовикам. По сути, это экстрадиция», — подчеркнул защитник.

Ранее адвокат уже отмечал, что, по его мнению, задержание спортсмена не было связано с уголовным преследованием. Оно, уточнял Заикин, касается заявлений борца «о кровной мести со стороны высокопоставленного чиновника полиции Чечни», о которых со ссылкой на родственников чемпиона писала «Новая газета».