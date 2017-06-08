КНДР заявила об успешном испытании нового типа ракет

КНДР подтвердила сведения об успешно проведенных в стране в четверг испытаниях крылатых противокорабельных ракет нового типа. Как сообщает информационное агентство ЦТАК , «ракеты точно поразили все обозначенные цели» в Японском море.

Цель испытаний заключалась в проверке тактико-технических свойств этой системы вооружений, разработанной Академией военных наук. Одновременно проходило тестирование мобильной пусковой установки.

По данным ЦТАК, испытанием на восточном побережье республики руководил лидер страны Ким Чен Ын, возглавляющий ВС страны в звании маршала. Председатель Госсовета КНДР высоко оценил усилия ученых и технологов, которым «удалось создать и провести испытание нового типа ракет „земля — море“, которым Трудовая партия Кореи уделяет большое внимание».

По данным южнокорейских СМИ, несколько противокорабельных ракет, запущенных в КНДР из района порта Вонсан, пролетели около 200 км и упали в Японское море.

Как отмечает японское агентство Kyodo , ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии. Правительство Японии собирает сейчас дополнительную информацию об этих испытаниях, в связи с пуском был созван Совет национальной безопасности.

В последний раз КНДР проводила ракетные пуски в этом районе 29 мая. Тогда была запущена баллистическая ракета.