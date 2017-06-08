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СМИ рассказали о спортзале в Лондоне, где обучались террористы

09.06.2017 08:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Спортивный зал Ummah Fitness, в котором накануне, 8 июня, прошли обыски в рамках расследования теракта в центре Лондона, занимался подготовкой террористов. По данным The Times, на тренировки туда ходили исполнители самой атаки

Как рассказали The Times источники, как минимум двое мужчин, которые совершили теракты в центре Лондона в ночь на воскресенье, 4 июня, обучались в тренажерном зале Ummah Fitness в городском районе Илфорд на востоке Лондона. Это 27-летний Хурам Бутт, которого, указывает издание, регулярно видели среди работающих на стойке регистрации клуба, и 22-летний Юсеф Загба, который ходил в тренажерный клуб на занятия.

The Times стало известно, что с 2015 года британские власти были осведомлены о личности человека (его имя издание не приводит по юридическим причинам), который готовил джихадистов в тренажерном зале в Илфорде. Источник издания эту информацию подтвердил.

По словам председателя британской Ассоциации пакистанских христиан Уилсона Чаудри, он был знаком с этим человеком. Он, отмечает Чауди, хвастался тем, что «готовит джихадистов».

​"Он пытался обратить меня, хвастаясь своими силами. Он схватил меня за руку и вывернул ее, а также рассказал мне о своих занятиях, которые включали в себя обучение обращения с оружием и ножами.<…> После этого он показали мне изображения на своем телефоне, угрожая словами «смотри, я тренирую джихадистов»., — приводит издание слова Чауди.

Источник издания уточнил, что этого человека не было среди нападавших на Лондонском мосту, однако тем не менее, он был «фанатиком и хулиганом».

Также ранее The Times опубликовало видеозапись, на которой видна встреча трех террористов, совершивших атаку на Лондонском мосту, — Юсефа Загбы, Хурама Бутта и Рашида Редуана — 29 мая у тренажерного зала Ummah Fitness Center в Баркинге. Сама запись была передана полиции. На дверях центра после обысков, которые прошли накануне, 8 июня, появилось объявление, что помещение тренажерного зала было конфисковано у хозяина.

Сам тренажерный зал Ummah Fitness, по информации издания, был открыт Аделем и Сейджилом Шахид, бывшими членами запрещенной в Великобритании группировки Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар, которую возглавлял человек, имевший в Буттом тесные связи.

Два теракта в центре Лондона произошли в ночь на 4 июня. Фургон, который двигался по Лондонском мосту, совершил наезд на пешеходов, после чего продолжил движение и проехал до рынка Боро. Там машина остановилась, из нее вышли трое мужчин, которые начали атаковать прохожих охотничьими ножами. Все нападавшие были застрелены полицией.​ На телах мужчин позже обнаружили муляжи взрывных устройств. В результате произошедшего погибли семь человек, еще 50 человек пострадали.

Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».

 
 
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На дверях центра после обысков, которые прошли накануне, 8 июня, появилось объявление, что помещение тренажерного зала было конфисковано у хозяина.

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