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Парламент Японии разрешил императору прижизненно передать трон наследнику

09.06.2017 08:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Парламент Японии в пятницу принял закон, позволяющий императору Акихито отречься от престола. Как сообщает Reuters, наследный принц Нарухито, вероятно, возглавит страну в конце следующего года.


Император Японии Ахикито. Фото: Reuters

83-летний Акихито ранее перенес операцию на сердце и лечился от рака предстательной железы. В прошлом году в своих редких публичных заявлениях он высказывал опасения, что возраст может стать помехой для выполнения своих обязанностей.

Теперь правительство должно выработать детали оставления Хризантемового трона — подобного прецедента в Японии не было на протяжении двух столетий.

Предположительно, первый не божественный император уступит бразды правления после того, как отметит 30 лет у власти в 2018 году.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что принятие этого закона — важный исторический момент в истории страны. «Я вновь хочу поблагодарить все партии за сотрудничество в рассмотрении и принятии особого закона. Впервые за 200 лет будет осуществлено отречение действующего императора. Этот момент связан с долгой историей и в то же время — с будущим», — сказал Абэ.

 
 
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Парламент Японии в пятницу принял закон, позволяющий императору Акихито отречься от престола. Как сообщает Reuters, наследный принц Нарухито, вероятно, возглавит...

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