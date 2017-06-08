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Великобритания получила "подвешенный" парламент: неизвестно, кто сформирует правительство
09.06.2017 08:59 — Новости Мира | Tut.by
По итогам всеобщих выборов в Великобритании будет сформирован «подвешенный» парламент, в котором ни одна из партий не получит большинства. Кто сформирует правительство, неизвестно.
На момент написания этой новости были распределены 635 мест в парламенте из 650. Консерваторы получили 308 мест, потеряв по сравнению с предыдущими выборами 12 мандатов. Лейбористам достались 259 мест — на 30 больше, чем у них было ранее. У либерал-демократов 12 мест, у Шотландской национальной партии — 34.
Явка на выборах составила почти 69 процентов — это максимальный показатель с 1997 года.
Прошедшие выборы — первые
Назначая выборы, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна нуждается в стабильности и сильном руководстве.
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По итогам всеобщих выборов в Великобритании будет сформирован "подвешенный" парламент, в котором ни одна из партий не получит большинства.
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