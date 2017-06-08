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Путин рассказал о планах ИГ по дестабилизации ситуации на юге России
09.06.2017 12:58 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин заявил, что террористы «Исламского государства» готовят новые планы по дестабилизации ситуации в южных регионах страны, а также в Центральной Азии. Об этом он сообщил в пятницу, 9 июня, в ходе заседания лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком составе, передает ТАСС.
В связи с этим российский лидер призвал коллег укреплять координацию спецслужб государств-членов ШОС, «в том числе по линии региональной антитеррористической структуры».
«Не могут не настораживать и попытки обосновавшихся на афганской земле террористов распространить свою преступную деятельность на наши государства. В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев — это показало расследование теракта у нас в России, в Петербурге», — подчеркнул Путин.
В начале мая глава государства, комментируя нападение на петербургское метро, заявил, что террористические атаки угрожают большинству стран СНГ. Он также констатировал, что ситуация с международным терроризмом в мире не улучшается.
3 апреля в вагоне поезда метро Санкт-Петербурга, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту»,
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В связи с этим российский лидер призвал коллег укреплять координацию спецслужб государств-членов ШОС, "в том числе по линии региональной антитеррористической...
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