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Путин рассказал о планах ИГ по дестабилизации ситуации на юге России

09.06.2017 12:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин заявил, что террористы «Исламского государства» готовят новые планы по дестабилизации ситуации в южных регионах страны, а также в Центральной Азии. Об этом он сообщил в пятницу, 9 июня, в ходе заседания лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком составе, передает ТАСС.


Фото: Reuters

В связи с этим российский лидер призвал коллег укреплять координацию спецслужб государств-членов ШОС, «в том числе по линии региональной антитеррористической структуры».

«Не могут не настораживать и попытки обосновавшихся на афганской земле террористов распространить свою преступную деятельность на наши государства. В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев — это показало расследование теракта у нас в России, в Петербурге», — подчеркнул Путин.

В начале мая глава государства, комментируя нападение на петербургское метро, заявил, что террористические атаки угрожают большинству стран СНГ. Он также констатировал, что ситуация с международным терроризмом в мире не улучшается.

3 апреля в вагоне поезда метро Санкт-Петербурга, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту», сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибли 14 человек, получили травмы около 50 человек. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По данным Следственного комитета России, бомбу мог привести в действие 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство.

 
 
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В связи с этим российский лидер призвал коллег укреплять координацию спецслужб государств-членов ШОС, "в том числе по линии региональной антитеррористической...

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