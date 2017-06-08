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Раскаялся и получил в 2 раза меньше. Таец осужден на 35 лет за оскорбление королевской семьи

09.06.2017 13:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Один из судов в Таиланде приговорил к 35 годам тюремного заключения мужчину, признанного виновным в оскорблении королевской семьи. Об этом сообщает BFMTV.

Обвиняемый разместил на странице в соцсети Facebook несколько фотографий с изображениями членов королевской семьи и снабдил их комментариями. Суд признал эти заметки оскорбительными.

«Он был приговорен к 10 годам тюрьмы за каждый из своих постов в Facebook и получил в общей сложности 70 лет тюрьмы. Суд учел его чистосердечное признание и снизил срок в два раза», — пояснил один из правозащитников. По его словам, так как приговор был вынесен военным трибуналом, подсудимый не имеет права подавать апелляцию.

В настоящее время за оскорбления членов королевской семьи в тайских тюрьмах отбывают наказание около 100 человек.

7 декабря прошлого года тайские власти заподозрили в оскорблении нового короля Таиланда Рамы X (Маха Вачиралонгкорн) британскую телерадиовещательную корпорацию «Би-би-си». Как заявил заместитель премьер-министра Правит Вонгсуван, на сайте таиландского отделения корпорации биография короля была изложена в оскорбительной форме. Чиновник инициировал расследование по этому делу и пообещал, что все виновные в нарушении законов понесут наказание.

 
 
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"Он был приговорен к 10 годам тюрьмы за каждый из своих постов в Facebook и получил в общей сложности 70 лет тюрьмы. Суд учел его чистосердечное признание и снизил срок в...

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