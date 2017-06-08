Задержанный в Беларуси чемпион мира Мурад Амриев передан МВД Чечни

Чемпиона мира по ММА Мурада Амриева, задержанного накануне в Беларуси, передали МВД Чечни. Как сообщается на сайте чеченского силового ведомства, в настоящее время Амриев находится в пути по дороге в республику.



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«В настоящее время задержанный на границе Республики Беларусь, находившийся в федеральном розыске Мурад Амриев передан оперативникам МВД по Чеченской Республике для доставления к инициатору розыска в Чеченскую Республику и дачи показаний. Мурад Амриев задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч.3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа). В настоящее время М. Амриев в сопровождении оперативников находится в пути по дороге в республику», — говорится в сообщении.

Мурада Амриева задержали 7 июня на пункте пропуска «Веселовка» на белорусско-украинской границе. Как заявили белорусские правоохранители, в течение суток его передадут России , так как он находится в межгосударственном розыске.

После задержания спортсмена доставили в Добрушский РОВД. Амриев успел сообщить журналистам , что хочет просить у властей Беларуси политическое убежище. И заявил, что ему «не дают права на адвоката» и к нему «никого не пускают».

Не выдавать Амриева России просили родители Мурада и правозащитники. Видеообращение с такой же просьбой к Александру Лукашенко записала Ксения Собчак. Все они говорили, что экстрадиция в Чечню несет смертельную угрозу для Амриева.

Боец ММА Мурад Амриев уехал из России в 2013 году — после того как его, по словам правозащитников, похитили и пытали полицейские в Чечне. Силовики пытались добиться от него показаний на брата, которого некий высокопоставленный чеченский полицейский считает организатором покушения на себя. 4 июня 2017 года Амриева задержали на границе России и Украины — он ехал в Москву за новой визой. Оказалось, что он находится в федеральном розыске за использование подложных документов; по данным Комитета по предотвращению пыток, поводом для этого стала опечатка в его паспорте.

6 июня Амриева формально освободили и повезли на допрос в здание Брянской транспортной прокуратуры. У здания собрались сотрудники ОМОНа, а внутрь зашли два чеченских оперативника, собравшиеся этапировать Амриева в Чечню. По словам его адвокатов, спортсмену удалось воспользоваться «суматохой», выбежать из здания и уехать на машине друзей, подъехавших к зданию. Где он находился после этого, было неизвестно.

В МВД Чечни заявления правозащитников о предвзятом отношении к Амриеву опровергают. Как сообщается на сайте ведомства, в 2013 году была проведена служебная проверка, которая не подтвердила заявления Амриева о похищении и пытках. Состоявшийся затем суд обязал спортсмена опровергнуть распространенную им информацию как не соответствующую действительности и «порочащую деловую репутацию» МВД Чечни.

Что же касается уголовного дела, возбужденного по факту использования подложных документов, то, как сообщает МВД Чеченской Республики: «Дознаватели неоднократно вызывали в полицию М. Амриева для дачи показаний в качестве подозреваемого по указанному уголовному делу, однако он этого так и не сделал, в связи с чем и был объявлен в розыск».

«Что касается утверждения о том, что по той статье, по которой разыскивался М. Амриев, он должен был попасть под амнистию, необходимо напомнить, что для этого человек должен признаться и раскаяться в содеянном», — указывают в ведомстве.

Мурад Амриев, напомним, был передан России рано утром 9 июня.