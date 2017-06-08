Пиррова победа британских консерваторов

Победу 8 июня на досрочных парламентских выборах в Великобритании одержала правящая Консервативная партия во главе с премьер-министром Терезой Мэй, которая при этом значительно ухудшила свои позиции и потеряла абсолютное большинство.

Согласно результатам подсчета голосов в 648 из 650 избирательных округов, консерваторы не смогли получать 326 мест, необходимые для формирования правительства без заключения коалиции. Пока у них 317 депутатов, или на 13 меньше, чем было до выборов.

Главному конкуренту консерваторов - Лейбористской партии, возглавляемой Джереми Корбином, также не удалось заручиться абсолютным парламентским большинством – у них 261 место (+32).

35 мандатов у Шотландской национальной партии (-21), 12 – у Либерал-демократов (+3), 10 – у консервативной североирландской Демократической унионистской партии (+2), 7 – у их конкурентов из Шин Фейн (+3), 4 – у Партии Уэльса (+1), 1 – у Зеленой партии. Потеряли места в парламенте Социал-демократическая и лейбористская партия, Ульстерская унионистская партия и Партия независимости Соединенного королевства.

По итогам выборов в Великобритании сложилась ситуация "подвешенного парламента". Хотя лидер лейбористов и призвал Терезу Мэй уйти в отставку и дать возможность сформировать новое правительство, она премьер заявила, что не собирается покидать свой пост.

У консерваторов есть возможность сформировать новое правительство двумя способами: создав коалицию с другими партиями или же создав правительство меньшинства. Однако лейбористы отвергли возможность коалиции с победителями по идеологическим причинам, Шотландская национальная партия резко выступает против Brexit. "Либеральные демократы" также не рассматривают возможность создания правительства с Консервативной партией.

Вместе с тем, по данным The Guardian, Терезе Мэй удалось договориться с идеологически близкой Демократической юнионистской партией Северной Ирландии. Вместе у них будет 327 мандатов, которых хватит для абсолютного большинства. Состав нового правительства может быть объявлен уже 9 июня.