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Пиррова победа британских консерваторов

09.06.2017 13:48 — Новости Мира | БДГ  
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Победу 8 июня на досрочных парламентских выборах в Великобритании одержала правящая Консервативная партия во главе с премьер-министром Терезой Мэй, которая при этом значительно ухудшила свои позиции и потеряла абсолютное большинство.

Согласно результатам подсчета голосов в 648 из 650 избирательных округов, консерваторы не смогли получать 326 мест, необходимые для формирования правительства без заключения коалиции. Пока у них 317 депутатов, или на 13 меньше, чем было до выборов.

Главному конкуренту консерваторов - Лейбористской партии, возглавляемой Джереми Корбином, также не удалось заручиться абсолютным парламентским большинством – у них 261 место (+32).

35 мандатов у Шотландской национальной партии (-21), 12 – у Либерал-демократов (+3), 10 – у консервативной североирландской Демократической унионистской партии (+2), 7 – у их конкурентов из Шин Фейн (+3), 4 – у Партии Уэльса (+1), 1 – у Зеленой партии. Потеряли места в парламенте Социал-демократическая и лейбористская партия, Ульстерская унионистская партия и Партия независимости Соединенного королевства.

По итогам выборов в Великобритании сложилась ситуация "подвешенного парламента". Хотя лидер лейбористов и призвал Терезу Мэй уйти в отставку и дать возможность сформировать новое правительство, она премьер заявила, что не собирается покидать свой пост.

У консерваторов есть возможность сформировать новое правительство двумя способами: создав коалицию с другими партиями или же создав правительство меньшинства. Однако лейбористы отвергли возможность коалиции с победителями по идеологическим причинам, Шотландская национальная партия резко выступает против Brexit. "Либеральные демократы" также не рассматривают возможность создания правительства с Консервативной партией.  

Вместе с тем, по данным The Guardian, Терезе Мэй удалось договориться с идеологически близкой Демократической юнионистской партией Северной Ирландии. Вместе у них будет 327 мандатов, которых хватит для абсолютного большинства. Состав нового правительства может быть объявлен уже 9 июня.

Напомним, что согласно референдуму, который прошел в Великобритании в 2016 году, 51,9% голосов британцев было отдано за выход страны из ЕС. Еще 48,1% высказались против. После оглашения результатов о намерении уйти в отставку завил премьер страны Дэвид Кэмерон. Жители Шотландии, Северной Ирландии и Лондона отвергли “брексит”, тогда как остальная Англия и Уэльс поддержали идею выхода из ЕС.

 
 
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Победу 8 июня на досрочных парламентских выборах в Великобритании одержала правящая Консервативная партия во главе с премьер-министром Терезой Мэй, которая при...

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