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Теракт на рынке в Ираке: около 30 погибших

09.06.2017 17:23 — Новости Мира | Tut.by  
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По меньшей мере 30 человек погибли и 35 получили ранения в результате террористической атаки в иракском городе Кербела, расположенном в 100 километрах к югу от Багдада. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, взрывное устройство привела в действие женщина-смертница. Бомба была спрятана у нее под одеждой.

Шииты считают Кербелу одним из своих священных городов наряду с Меккой, Мединой, Иерусалимом и Эн-Наджафом, потому что здесь в 680 году в ходе Кербельской битвы солдатами Язида ибн Муавии был обезглавлен имам Хусейн, сын Али и внук пророка Мухаммеда.

30 мая около одного из магазинов в Багдаде сработало взрывное устройство. В результате теракта погибли 11 человек. Ранее, 16 февраля, жертвами взрыва заминированного автомобиля около рынка подержанных машин в Багдаде стали 48 человек.

 
 
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Взрывное устройство привела в действие женщина-смертница. Бомба была спрятана у нее под одеждой.

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