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Норвежский террорист Брейвик сменил имя

09.06.2017 18:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Организатор двойного теракта в Норвегии Андерс Брейвик официально сменил имя и фамилию. Теперь в реестре населения страны он значится как Фьотольф Хансен (Fjotolf Hansen), сообщает в пятницу, 9 июня, местное издание VG.


Фото: Reuters

Адвокат террориста подтвердил такие данные, но не уточнил, когда и почему Брейвик это сделал. Он лишь отметил, что подзащитный решился на такой шаг совсем недавно.

8 июня Верховный суд Норвегии отказался рассматривать жалобу Брейвика на условия его содержания в тюрьме. Юристы заявили, что будут обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Террорист сетовал на то, что содержится в одиночной камере, ему не дают общаться с другими заключенными. Он назвал такое обращение бесчеловечным. В апреле 2016 года окружной суд в Осло признал эту жалобу частично обоснованной и назначил ему компенсацию, но в марте 2017-го Апелляционный суд Боргартинга отменил ее, посчитав, что «одиночка» оправдана, поскольку Брейвик не раскаялся и представляет угрозу.

22 июля 2011 года норвежец совершил два теракта. Сначала он устроил взрыв в правительственном квартале Осло — погибли восемь человек. После этого преступник отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек.

Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — это максимум в Норвегии, но срок можно продлевать многократно, если власти сочтут заключенного по-прежнему опасным. Террорист содержится в трехкомнатной камере.

 
 
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Адвокат террориста не уточнил, когда и почему Брейвик это сделал.

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