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Минобороны России обвинило коалицию США в сговоре с ИГ

09.06.2017 22:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Возглавляемая США коалиция в Сирии вступает в сговор с главарями террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ). Об этом в пятницу, 9 июня, заявил командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин, передает ТАСС.

«Вместо того чтобы уничтожать террористов, виновных в гибели сотен и тысяч мирных сирийских граждан, коалиция, возглавляемая США, вместе с подконтрольным им „Союзом демократических сил“ вступает в сговор с главарями ИГИЛ, которые без боя сдают занятые ими населенные пункты и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы», — сказал Суровикин.

По его словам, российское командование войск в Сирии наблюдает, как боевики беспрепятственно покидают Ракку и ее пригороды. «По имеющимся достоверным данным, в начале июня террористы ИГИЛ, договорившись с командованием курдских вооруженных отрядов, входящих в „Союз демократических сил“, без сопротивления оставили населенные пункты Эт-Тадья, Эль-Хаммам, расположенные в 19 километрах юго-западнее Ракки, и выдвинулись в направлении Пальмиры», — сообщил Суровикин.

Он добавил, что все попытки выхода боевиков через открытый на юге Ракки коридор своевременно вскрываются и пресекаются российскими войсками.

В то же время Суровикин отметил, что позиция США и возглавляемой ими коалиции своими действиями вызывает вопросы у российского Министерства обороны. «Создается впечатление, что под легендой борьбы с международным терроризмом на территории Сирии американцы используют ИГИЛ, чтобы оказывать упорное сопротивление продвижению правительственных войск», — заявил он.

 
 
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Российское командование войск в Сирии наблюдает, как боевики беспрепятственно покидают Ракку и ее пригороды.

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