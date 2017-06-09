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"Мне никто ничего не сделал". Амриева освободили под подписку о невыезде
09.06.2017 22:00 — Новости Мира | Tut.by
Чемпион мира по ММА вышел на связь с родственниками после того, как его доставили из Беларуси в Чечню. С ним также смогли пообщаться журналисты
«Я оказался в России, так как меня чеченские опера привезли из Белоруссии сюда, прям до Старопромысловского отдела. Со мной все хорошо с момента моей передачи — мне никто ничего не сделал», — сказал Амриев.
Он сообщил РБК, что будет давать показания по делу об использовании заведомо подложного паспорта. Он находился в федеральном розыске за использование подложных документов; по данным Комитета по предотвращению пыток, поводом для этого стала опечатка в его паспорте. Амриев не рассказал подробности его задержания и отправки в Чечню.
«Там история целая, как так все получилось, сейчас не могу ответить — люди ждут меня. Сейчас показания дам по паспорту, и подъедут родственники в течение часа, поедем к сестре или двоюродному брату. Меня будет сопровождать Хеда Саратова», — сказал спортсмен.
Позже член Совета по правам человека Чечни Хеда Саратова сообщила
«Как только допрос закончится, его отпустят домой под подписку о невыезде, и дальше уже будут проводиться следственные действия по остальным эпизодам», — сказала она.
Саратова рассказала, что она вместе с коллегами встретилась с Амриевым и первые вопросы ему начали задавать правозащитники.
«По его словам, никаких неправомерных действий по отношению к нему применено не было за тот период, что его везли в Грозный. По прибытии с него сразу сняли наручники, вернули вещи и дали возможность позвонить матери и сестрам по моему телефону», — рассказала она.
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Информацию об освобождении Амриева подтвердил также председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Каляпин.
«Мурада Амриева освобождают из-под стражи. Наша миссия выполнена. Остальное будет зависеть от его желания и его воли. Эта история закончилась благополучно», -
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"Со мной все хорошо с момента моей передачи - мне никто ничего не сделал", - сказал Амриев.
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