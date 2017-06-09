Чемпион мира по ММА вышел на связь с родственниками после того, как его доставили из Беларуси в Чечню. С ним также смогли пообщаться журналисты РБК . А позжестало известно, что Амриева освободили из-под стражи.



Мурад Амриев. Фото из соцсетей

​«Я оказался в России, так как меня чеченские опера привезли из Белоруссии сюда, прям до Старопромысловского отдела. Со мной все хорошо с момента моей передачи — мне никто ничего не сделал», — сказал Амриев.

Он сообщил РБК, что будет давать показания по делу об использовании заведомо подложного паспорта. Он находился в федеральном розыске за использование подложных документов; по данным Комитета по предотвращению пыток, поводом для этого стала опечатка в его паспорте. Амриев не рассказал подробности его задержания и отправки в Чечню.

«Там история целая, как так все получилось, сейчас не могу ответить — люди ждут меня. Сейчас показания дам по паспорту, и подъедут родственники в течение часа, поедем к сестре или двоюродному брату. Меня будет сопровождать Хеда Саратова», — сказал спортсмен.

Позже член Совета по правам человека Чечни Хеда Саратова сообщила ТАСС , что Амриева освободят под подписку о невыезде.

«Как только допрос закончится, его отпустят домой под подписку о невыезде, и дальше уже будут проводиться следственные действия по остальным эпизодам», — сказала она.

Саратова рассказала, что она вместе с коллегами встретилась с Амриевым и первые вопросы ему начали задавать правозащитники.

«По его словам, никаких неправомерных действий по отношению к нему применено не было за тот период, что его везли в Грозный. По прибытии с него сразу сняли наручники, вернули вещи и дали возможность позвонить матери и сестрам по моему телефону», — рассказала она.

«Радыё Свабода» публикует видеозапись беседы членов Совета по правам человека Чечни с Амриевым в Грозном.

Информацию об освобождении Амриева подтвердил также председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Каляпин.

«Мурада Амриева освобождают из-под стражи. Наша миссия выполнена. Остальное будет зависеть от его желания и его воли. Эта история закончилась благополучно», - написал он на своей странице в Facebook.

Мурада Амриева задержали 7 июня в пункте пропуска «Веселовка» на белорусско-украинской границе. Как заявили белорусские правоохранители, в течение суток его передадут России , так как он находится в межгосударственном розыске.

После задержания спортсмена доставили в Добрушский РОВД. Амриев успел сообщить журналистам , что хочет просить у властей Беларуси политическое убежище. И заявил, что ему «не дают права на адвоката» и к нему «никого не пускают».

Не выдавать Амриева России просили родители Мурада и правозащитники. Видеообращение с такой же просьбой к Александру Лукашенко записала Ксения Собчак. Все они говорили, что экстрадиция в Чечню несет смертельную угрозу для Амриева. В МВД Чечни заявления правозащитников о предвзятом отношении к Амриеву опровергают.

9 июня Амриева, задержанного накануне в Беларуси, передали МВД Чечни.