Трамп: сговора с Россией не было, источником утечек являлся экс-директор ФБР Коми

Президент США Дональд Трамп в пятницу в очередной раз заявил, что у него не было никакого «сговора» с российскими властями и он не пытался препятствовать отправлению правосудия. При этом американский лидер открыто обвинил директора ФБР Джеймса Коми в утечках информации.



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При этом глава Белого дома подчеркнул, что не требовал от директора ФБР лояльности и не призывал его прекратить расследование в отношении президентского помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Он также выразил готовность подтвердить это под присягой и изложить свою версию событий в беседе с экс-главой ФБР Робертом Мюллером, который уполномочен Минюстом США продолжать расследование по делу о так называемом вмешательстве России в прошедшие президентские выборы. «На 100%», — сказал Трамп о своей готовности выступить публично.

Он повторил свой тезис о том, что Демократическая партия использует эти домыслы в качестве «оправдания за свой проигрыш», так как, «по мнению некоторых людей», демократы не могли проиграть при существующей в США избирательной системе. Президент обвинил Коми в том, что некоторые его высказывания на прошедших в четверг слушаниях в сенатском спецкомитете по разведке были «неправдой», хотя, по его же словам, экс-глава спецслужбы подтвердил многое из того, что было сказано ранее главой государства.

Трампу также был задан вопрос, сохранились ли записи его встреч с Коми. «Я вам, возможно, скажу в самом ближайшем будущем», — ответил президент. Журналисты попросили уточнить, что может быть на них. «Вы будете очень разочарованы, когда услышите ответ», — сказал глава Белого дома.