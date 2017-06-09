Путин рассказал о своих внуках

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своих внуках, передает CNN .



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Стоун в разговоре с Путиным задал ему несколько вопросов о семье, в частности, спросил, любит ли президент своих внуков.

Владимир Путин подтвердил, что любит внуков, и выразил сожаление, что у него мало времени, чтобы играть с ними.