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Путин рассказал о своих внуках

10.06.2017 07:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своих внуках, передает CNN.


Фото: Reuters

Стоун в разговоре с Путиным задал ему несколько вопросов о семье, в частности, спросил, любит ли президент своих внуков.

Владимир Путин подтвердил, что любит внуков, и выразил сожаление, что у него мало времени, чтобы играть с ними.

 
 
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Стоун в разговоре с Путиным задал ему несколько вопросов о семье, в частности, спросил, любит ли президент своих внуков.

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