ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Болгарии поддержал отмену санкций против России

10.06.2017 08:47 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Болгарии Румен Радев выступил за отмену антироссийских санкций и заявил, что намерен пригласить Владимира Путина посетить страну. Об своей позиции он рассказал в интервью болгарскому телеканалу BTV.


Румен Радев. Фото: Reuters

По мнению Радева, санкции против России не несут пользы и он готов выступить за их снятие. «Мы поддержим любые действия по отмене санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия», — заявил он.

Кроме того, он рассказал, что в скором времени у него пройдет разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого он пригласит его приехать в Болгарию на 140-ю годовщину освобождения Болгарии от власти Османской империи. «В ближайшее время у меня будет разговор с президентом России Владимиром Путиным и я приглашу его на 140 -ю годовщину освобождения Болгарии. Есть много вопросов, которые нужно обсудить, помимо уважения к истории», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич​ заявила, что решение по будущему экономических санкций против России будет принято в июле. Она подчеркнула, что они могут быть отменены только после полной имплементации Минских соглашений.

Первый пакет антироссийских санкций страны Европейского союза приняли весной 2014 года, после решения России о присоединении Крыма. В июле того же года были введены дополнительные ограничения в связи с конфликтом на востоке Украины. В марте 2017 года Европейский совет принял решение об их продлении еще на полгода.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Радев заявил, что намерен пригласить Владимира Путина посетить страну.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Путин рассказал о своих внуках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика