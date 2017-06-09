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Меркель предостерегла от изоляции Катара и Ирана
10.06.2017 09:21 — Новости Мира | Tut.by
Канцлер ФРГ Ангела Меркель настаивает на привлечении к решению конфликта вокруг Катара все региональные силы — включая сам эмират, а также Турцию и Иран. По ее словам, Берлин будет следить за балансом сил в регионе.
В связи с конфликтом в регионе Персидского залива канцлер Германии Ангела Меркель призвала не допустить изоляции Катара и Ирана. «Мы надеемся на сотрудничество стран, входящих в Совет сотрудничества государств Персидского залива», — заявила она в Мехико вечером в пятницу, 9 июня, охарактеризовав ситуацию как внушающую беспокойство.
По словам главы германского правительства, Берлин не выступает посредником в этом конфликте, но исходя из собственных национальных интересов будет «следить за тем, чтобы в регионе соблюдался разумный баланс сил». Указав на необходимость мер против поддержки терроризма, Меркель в то же время подчеркнула, что конфликт невозможно разрешить, «если к разговору совершенно не будут привлечены определенные игроки — включая Катар, включая Турцию и включая Иран».
«Политическое решение возможно, только когда все поддерживают друг с другом контакт. На этом мы настаиваем», — заявила канцлер ФРГ.
В связи с заявлением Меркель агентство Reuters напоминает, что ранее президент США Дональд Трамп высказался за изоляцию Ирана. В то же время Белый дом выступает против блокады Катара, в котором расположена важная американская военная база.
«Британские выборы не скажутся на переговорном процессе по Brexit»
Итоги парламентских выборов в Великобритании, по мнению Меркель, ничего не изменят в графике переговоров по Brexit. «Судя по тому, что я сегодня услышала от премьер-министра (Терезы Мэй. — Ред.), я исхожу из того, что и Великобритания намерена придерживаться плана переговоров».
Канцлер Германии при этом подчеркнул заинтересованность в сохранении добрых отношений с Соединенным Королевством, которое не перестанет быть частью Европы и членом НАТО.
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Меркель настаивает на привлечении к решению конфликта вокруг Катара все региональные силы - включая сам эмират, а также Турцию и Иран.
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