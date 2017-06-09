КНДР предупредила о подготовке к пуску межконтинентальной ракеты

Власти КНДР в ближайшем будущем готовят запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом, как передает агентство «Ренхап» , говорится в сообщении, опубликованном в правительственной газете КНДР ​"Нодон Синмун".

В сообщении отмечается, что «серия недавних испытаний стратегических вооружений показывает, что мы не слишком далеки от испытаний межконтинентальной баллистической ракеты». «Полный успех запуска МБР, который, мы уверены, будет достигнут, станет историческим моментом и приведет к провалу враждебной политики США», — утверждает северокорейская правительственная газета.

В сообщении поясняется, что по мнению КНДР, США никогда не осмелятся напасть на страну, обладающую технологией МБР. При этом, предупреждает «Нодон Синмун», КНДР будет способна нанести удар по территории США ракетой с ядерной боеголовкой.

Северная Корея на протяжении последних лет регулярно проводит запуски баллистических ракет, которые вызывают озабоченность у международного сообщества. Последний подобный запуск прошел 29 мая. В связи с действиями Пхеньяна 3 июня Совбез ООН расширил санкции против Северной Кореи.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис на конференции по безопасности в Сингапуре 3 июня заявил, что КНДР ускорила темпы разработки ракеты с ядерной боевой частью. Он также сказал. что США воспринимают это как прямую угрозу, однако стремятся использовать все возможные невоенные методы для ее предотвращения.