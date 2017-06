Опубликованы кадры перехвата американских бомбардировщиков российским Су-27

В официальном Twitter Министерства обороны США опубликованы кадры, на которых запечатлен перехват американских бомбардировщиков российским Су-27 в небе над Балтийским морем. В ведомстве назвали снимки фотобомбой, а также отметили, что перехват был безопасным.

На кадрах, сделанных 9 июня во время учений Baltops, запечатлен российский истребитель Су-27, сопровождающий группу самолетов, среди которых — бомбардировщик B-52, два сверхзвуковых бомбардировщика B-1B Lancer, а также самолет-дозаправщик KC-135R, сообщает CBS News.

Ранее, 9 июня, официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис сообщил о перехвате KC-135R российским Су-27. Он отметил, что маневр был безопасным, а сам инцидент не вызвал беспокойства Вашингтона, передает РИА "Новости ".