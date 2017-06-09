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Опубликованы кадры перехвата американских бомбардировщиков российским Су-27
10.06.2017 12:29 — Новости Мира | Tut.by
В официальном Twitter Министерства обороны США
На кадрах, сделанных 9 июня во время учений Baltops, запечатлен российский истребитель Су-27, сопровождающий группу самолетов, среди которых — бомбардировщик B-52, два сверхзвуковых бомбардировщика B-1B Lancer, а также самолет-дозаправщик KC-135R, сообщает CBS News.
Ранее, 9 июня, официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис сообщил о перехвате KC-135R российским Су-27. Он отметил, что маневр был безопасным, а сам инцидент не вызвал беспокойства Вашингтона, передает
За несколько дней до этого в Минобороны России сообщили, что Су-27
Военно-морские учения Baltops проходят в Балтийском море с 1 июня и продлятся до 18 июня. В маневрах принимают участие 50 военных кораблей, свыше 50 самолетов и вертолетов, а также более четырех тысяч военнослужащих 14 стран: Бельгии, Дании, Эстонии, Польши, Финляндии, Франции, Нидерландов, Литвы, Латвии, Германии, Норвегии, Великобритании, Швеции и США.
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В ведомстве назвали снимки фотобомбой, а также отметили, что перехват был безопасным.
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