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Филиппины запросили помощи США в освобождении захваченного ИГ города

10.06.2017 14:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Армия Филиппин продолжает борьбу за захваченный боевиками «Исламского государства» города Марави. Манила уже запросила помощи американских военных, сообщает Reuters.


Фото: Reuters

О том, что власти Филиппин обратились за помощью, сообщил представитель посольства США в стране. Информацию об этом подтвердил также представитель филиппинской армии. При этом он отметил. что американские военные не принимают непосредственного участия в военных действиях. Армия США оказывает Филиппинам поддержку, оказывая техническую и материальную помощь.

Накануне, 9 июня, в ходе перестрелки в боях за город погибли 13 морских пехотинцев армии Филиппин. По словам военных, ответным огнем были уничтожены более ста боевиков. В то же время, по данным властей Филиппин, в результате боя погибли также около 20 мирных жителей. Общее число филиппинских военных, погибших в боях за Марави, составляет 58 человек.

В начале июня в боях под Марави был уничтожен боевик из Чечни. По данным властей страны, в составе сил исламистов, противостоящих правительственной армии, есть немало иностранных наемников. В их числе есть граждане Саудовской Аравии, Малайзим, Индонезии и Йемена. 4 июня замминистра обороны Филиппин оценил численность сражающихся под Марави боевиков в 250-400 человек.

Город Марави на острове Минданао на юге страны боевики захватили 23 июня. Из-за сложившейся ситуации президент страны Родриго Дутерте был вынужден сократить свой визит в Россию. Из-за действий исламистов он ввел военное положение на юге страны.

 
 
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Армия США оказывает Филиппинам поддержку, оказывая техническую и материальную помощь.

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