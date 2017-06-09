Лавров пообещал Катару посильную помощь

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова сделать все возможное, чтобы кризис вокруг Катара разрешился. Об этом он заявил в субботу, 10 июня, открывая переговоры со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, передает ТАСС .



Сергей Лавров. Фото: Reuters

«Мы поддерживаем контакты с большинством участников происходящих процессов, осуществляются телефонные разговоры президента РФ со своими коллегами в регионе, наш сегодняшний разговор будет продолжением этих усилий. Все, что Россия может сделать при согласии, при заинтересованности вовлеченных сторон, мы будем стараться предпринять», — заверил Лавров.

В то же время он отметил, что в Москве с обеспокоенностью воспринимают ситуацию, сложившуюся в последнее время. «Мы по принципиальным соображениям не вмешиваемся ни во внутренние дела других государств, ни в их двусторонние отношения между собой. Однако нас не может радовать ситуация, когда отношения между нашими партнерами ухудшаются», — приводит его слова РИА "Новости ".

Министр добавил, что все вопросы должны решаться через прямой диалог, поскольку только так «можно лучше понять озабоченности друг друга».

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида». Тогда же к решению четырех арабских стран присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. 6 июня Иордания понизила уровень отношений с Катаром, а Мавритания объявила об их разрыве. День спустя к этому решению присоединился Союз Коморских Островов.