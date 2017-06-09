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Лавров пообещал Катару посильную помощь
10.06.2017 16:59 — Новости Мира | Tut.by
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова сделать все возможное, чтобы кризис вокруг Катара разрешился. Об этом он заявил в субботу, 10 июня, открывая переговоры со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, передает
«Мы поддерживаем контакты с большинством участников происходящих процессов, осуществляются телефонные разговоры президента РФ со своими коллегами в регионе, наш сегодняшний разговор будет продолжением этих усилий. Все, что Россия может сделать при согласии, при заинтересованности вовлеченных сторон, мы будем стараться предпринять», — заверил Лавров.
В то же время он отметил, что в Москве с обеспокоенностью воспринимают ситуацию, сложившуюся в последнее время. «Мы по принципиальным соображениям не вмешиваемся ни во внутренние дела других государств, ни в их двусторонние отношения между собой. Однако нас не может радовать ситуация, когда отношения между нашими партнерами ухудшаются», — приводит его слова
Министр добавил, что все вопросы должны решаться через прямой диалог, поскольку только так «можно лучше понять озабоченности друг друга».
5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о
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"Все, что Россия может сделать при согласии, при заинтересованности вовлеченных сторон, мы будем стараться предпринять", - заверил Лавров.
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