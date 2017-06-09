Президент Петр Порошенко и глава представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли запустили символический «таймер безвиза», который начал обратный отсчет до начала действия свободного передвижения граждан Украины в страны Европейского союза. Торжественная церемония прошла на площади перед Администрацией президента Украины ровно в полдень — за 12 часов до начала действия безвизового режима с ЕС, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Украины

Порошенко подчеркнул, что введение «безвиза» является рубежом невозврата Украины к советскому прошлому и приближением к Европе, развитием государства.

«Это обратный отсчет к необратимым изменениям. Это будет окончательное „прощай“ российской империи и слова „back in the USSR“ мы будем слышать только слушая Beatles и никогда больше не вернемся в Советский Союз, потому что мы — гордая и свободная демократическая нация, возвращаемся к семье европейских народов. И я горжусь, что нам это удалось», — сказал Порошенко.

Президент убежден: в эти дни каждый гражданин чувствует гордость за то, что он украинец.

«Я украинец, и я люблю свободу. Это именно то, что сегодня чувствует каждый украинец. К этому дню мы шли очень и очень долго», — отметил президент.

По мнению главы государства, весь народ Украины упорно трудился, чтобы прийти к этому дню.



Фото: пресс-служба президента Украины

«Мы приблизили этот день, когда вышли на Майдан и осуществили революцию достоинства. Мы, украинцы, создав в неслыханно короткий срок украинскую армию, защитили свою свободу, свою землю, свою волю, демократию от российской агрессии и от российского нашествия, защищая с оружием в руках каждый клочок украинской земли. Мы осуществили и имплементировали план визовой либерализации, в котором было почти 150 пунктов», — заявил он.

Порошенко считает, что в полночь, когда вступит в силу безвизовый режим с ЕС, надежды народа оправдаются.

«Это ознаменует падение бумажного занавеса, который долгие годы отделял украинцев от европейской семьи. И сегодня, в 12.00 ночи, когда наступит историческая дата 11 июня, этот бумажный занавес упадет», — резюмировал глава государства.

Европарламент утвердил безвизовый въезд для Украины 17 мая. Либерализация визового режима с ЕС была одной из целей внешней политики киевских властей. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время, однако в Евросоюзе каждый раз под самыми разными предлогами откладывали это решение.