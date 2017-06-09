Теракт в Лондоне: нападавшие хотели использовать грузовик

Исполнители теракта на Лондонском мосту пытались взять в аренду 7,5-тонный грузовик, чтобы совершить нападение, сообщила британская полиция.



Нападавшие не смогли использовать более тяжелую машину для теракта. Фото: MET POLICE

Однако злоумышленникам не удалось предоставить необходимые реквизиты для оплаты, и в итоге им пришлось взять в аренду фургон гораздо меньших размеров.

3 июня, около 10 часов вечера они выехали на тротуар на Лондонском мосту и сбили нескольких человек, после чего вышли из машины и стали нападать на людей с ножами.

Полиция рассказала, что розовые керамические ножи были привязаны к запястьям нападавших, а в фургоне лежали бутылки с зажигательной смесью.

В результате теракта погибли восемь человек, несколько десятков получили ранения.



Фото: MET POLICE

Нападавшие — Хурам Шазад Батт, Рашид Редуан и Юссеф Загба — были застрелены полицией.

Открытый Коран

В полиции рассказали, что нападавшие использовали квартиру в районе Баркинг на востоке Лондона в качестве укрытия.

Внутри полицейские обнаружили Коран, открытый на странице с описанием мученичества.

Кроме того, в квартире также нашли компоненты для зажигательной смеси, пластиковые бутылки и скотч, которые были использованы для создания фальшивых поясов смертников, а также удостоверение личности Редуана.

Криминалистическая экспертиза установила, что нападавшие действовали в одиночку.



В фургоне были обнаружены бутылки с зажигательной смесью. Фото: MET POLICE

Следователи считают, что 27-летний Батт был главарем группы. Именно в день теракта он нанял в Ромфорде на востоке Лондона фургон, который в итоге был использован для нападения.

После этого трое злоумышленников выехали в центр Лондона.

В 21.58 по местному времени фургон пересек Лондонский мост в южном направлении. Спустя шесть минут он вернулся, снова пересек мост и развернулся на северном берегу.

Фургон вновь проехал по мосту, но на этот раз наехал на тротуар, сбив трех пешеходов, после чего врезался в ограждение недалеко от паба Barrowboy and Banker в конце моста на южной стороне реки.

Нападавшие вышли из фургона и побежали к находящемуся рядом рынку Боро-маркет, где начали нападать на посетителей баров и ресторанов.

Полиция предполагает, что устроители теракта выбрали именно керамические ножи, чтобы на всякий случай обезопасить себя от металлодетекторов.



Фото: BBC

Через несколько минут после первого звонка в полицию на место происшествия прибыли вооруженные полицейские, которые открыли огонь на поражение. Восемь полицейских произвели по нападавшим около 50 выстрелов.

Были убиты все трое нападавших, кроме того, был легко ранен один прохожий.

Вся операция заняла менее восьми минут.

Некоторые лондонцы проявили настоящий героизм, пытаясь противостоять нападавшим.

«Люди вооружались стульями, бутылками, всем, что было под рукой, чтобы помешать нападавшим», — рассказал глава контртеррористического отдела полиции Лондона Дин Хэйдон.

По его словам, четыре человека рисковали жизнью, давая отпор террористам и помогая раненым:

Врач, сидевший в ресторане, услышал крики и, не думая о собственной безопасности, выбежал на улицу, чтобы помочь пострадавшему

Консультант по связям с общественностью оказал первую помощь жертве нападения, несмотря на то, что опасность грозила ему самому

Сотрудник ресторана попытался дать отпор нападавшему, который зашел внутрь и ударил женщину ножом в спину

Полицейский, который не был при исполнении, получил ранение в живот, пытаясь разоружить одного из нападавших

Масштабное полицейское расследование теракта продолжается.

Под стражей находятся семь человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. 12 человек ранее были отпущены без предъявления обвинений, еще один человек отпущен под залог.

Допрошены 282 свидетеля из 19 стран, однако полиция по-прежнему собирает показания очевидцев нападения.