В Великобритании подведены окончательные итоги выборов

На британских досрочных парламентских выборах в ночь на субботу, 10 июня, были подсчитаны результаты в последнем округе — лондонском Кенсингтоне. Там разрыв между Консервативной и Лейбористской партиями был настолько мал, что потребовалось несколько раз пересчитать голоса. В итоге консерваторы победили с преимуществом в 20 голосов, существенно сдав свои позиции. На последних парламентских выборах перевес консерваторов в Кенсингтоне составлял 7000 голосов.

Таким образом были подведены окончательные итоги голосования. Консерваторы получают 318 мест в Палате общин, лейбористы — 262.

Несмотря на потерю абсолютного большинства, Тереза Мэй собирается остаться премьер-министром, вступив в союз с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, отмечает агентство Reuters. Вместе обе партии набирают 328 мандатов, что достаточно для получения большинства.

Между тем в Великобритании создание правительственных коалиций — большая редкость. В случае успеха это будет всего лишь второй случай после окончания Второй мировой войны — в 2010 году тори сформировали правительство вместе с либеральными демократами. Либеральные демократы после выборов уже заявили, что на этот раз в коалицию с консерваторами вступать не намерены.