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В Ливии из тюрьмы вышел сын Каддафи

10.06.2017 22:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Сын лидера Ливийской Джамахирии Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам освобожден из тюрьмы в Зинтане (северо-запад Ливии). Об этом сообщил в субботу новостной портал Afrigatenews.

По информации издания, которое ссылается на окружение бывшего секретаря Высшего народного комитета (премьер-министра) Джамахирии аль-Багдади аль-Махмуди, Сейф аль-Ислам покинул в субботу Зинтан, прибыл в расположенный на востоке Ливии город Эль-Байда и находится среди родственников. Его старейшины ранее предложили зинтанцам принять у себя сына полковника в случае освобождения, которое стало возможно после закона о всеобщей амнистии, одобренного Палатой представителей (постоянный избранный парламент) в прошлое месяце.

Сейф аль-Ислам был арестован в ноябре 2011 года бригадой ополченцев Зинтана и все это время находился в тюрьме этого города. Апелляционный суд в Триполи 24 июля 2015 года заочно вынес ему смертный приговор, однако зинтанцы категорически отказывались передавать своего узника столичным властям, с которыми неоднократно враждовали после падения режима Каддафи. На протяжении последних лет выдачи сына бывшего ливийского лидера безрезультатно добивался Международный уголовный суд.

Теперь, по официальной амнистии, Сейф аль-Ислам может беспрепятственно передвигаться как в самой Ливии, так и выезжать за рубеж.

После свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи повстанцы убили его сына Муатасема. Еще один сын Хамис погиб в ходе бомбежек Триполи.

Сейф аль-Ислам был захвачен в плен.

Еще один сын Саади бежал в Нигер, но был выдан новым ливийским властям в 2014 году. Дочь Аиша и двое сыновей Мухаммед и Ганнибал смогли спастись, бежав на территорию Алжира, где получили убежище.

 
 
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Сейф аль-Ислам был арестован в ноябре 2011 года бригадой ополченцев Зинтана и все это время находился в тюрьме этого города.

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