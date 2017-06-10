ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безвизовый режим Украины с ЕС вступил в силу

11.06.2017 08:35 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В воскресенье, 11 июня, вступил в силу безвизовый режим для Украины с ЕС. Все государства Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии, а также не входящие в Евросоюз Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария теперь открыты гражданам Украины для свободного передвижения.


Фото: Reuters

Безвизовый въезд, впрочем, не означает автоматической возможности устраиваться на работу или учебу в европейских странах. Украинцы получили возможность «въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам».

Для въезда на территорию ЕС гражданам Украины необходимо иметь биометрический паспорт. Сотрудник иммиграционной службы вправе попросить подтвердить цель и условия поездки, доказать наличие достаточного количества средств для пребывания на территории ЕС и последующего возращения. И в случае, если ответы покажутся ему неубедительными, во въезде может быть отказано.

Разработан и механизм приостановления безвизового режима, бывший одним из условий для его принятия. Инициировать приостановку безвизового режима на шесть месяцев вправе, как отдельная страна — член ЕС, так и Еврокомиссия. Например, в случае резкого увеличение нелегальной миграции, роста миграционного потока и числа желающих получить политическое убежище.

Еврокомиссия должна регулярно отчитываться перед Европарламентом о том, продолжает ли страна, для которой были отменены визы, выполнять соответствующие критерии, особенно в сфере защиты основных прав и свобод человека.

Европарламент утвердил безвизовый въезд для Украины. Торжественная церемония подписания документа с участием украинского президента прошла в Страсбурге 17мая.

Накануне президент Петр Порошенко и глава представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли запустили символический «таймер безвиза», который начал обратный отсчет до начала действия свободного передвижения граждан Украины в страны Европейского союза.

Либерализация визового режима с ЕС была одной из целей внешней политики киевских властей. Следующим шагом, по словам Порошенко, должно стать вхождение Украины в Шенген.

«Моя цель, чтобы Украина в силу своих решительных реформ стала членом Шенгенской зоны. Чтобы из Харькова в Лиссабон можно было проехать без остановок на границах», — заявил Порошенко 16 мая в эфире украинского телеканала ICTV.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безвизовый въезд, впрочем, не означает автоматической возможности устраиваться на работу или учебу в европейских странах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Ливии из тюрьмы вышел сын Каддафи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика