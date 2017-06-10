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В Подмосковье мужчина застрелил четверых, поджег дом и сбежал. Его убили спустя семь часов
11.06.2017 09:38 — Новости Мира | Tut.by
Вечером 10 июня в подмосковном поселке Кратово мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл огонь по прохожим. Он убил четверых человек и ранил еще двоих. На место происшествия были стянуты силы милиции и Росгвардии. Мужчина сначала отстреливался от силовиков и бросал в них гранаты, а позже поджег свое укрытие и сбежал в лес. Через несколько часов его убили.
Первые сообщения о стрельбе в поселке Кратово Раменского района Московской области стали поступать около 6 часов вечера. Пресс-служба управления МВД по Московской области рассказала, что преступник забаррикадировался в своем доме и открыл огонь по прохожим из охотничьего ружья. В результате погибли 4 человека, еще двое в больнице.
Место происшествия оцепили сотрудники МВД, но мужчина не только не прекратил стрельбу, но и начал бросать в них боевые гранаты,
Как пишет ТАСС, к моменту, когда стрелку удалось покинуть дом, Кратово уже оцепили силы МВД. На месте в общей сложности работали порядка 200 сотрудников ведомства. Кроме того, для усиления оперативной группы прибыли бронеавтомобили «Тигр», «Урал» и бронетранспортеры Росгвардии.
Около 10 вечера представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что стрелка удалось обнаружить. Около полуночи она подтвердила журналистам, что он ликвидирован.
Как рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев, спецоперация продолжалась 7 часов. Злоумышленник оказывал серьезное сопротивление. «Преступник был блокирован, на протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов», — сказал Колокольцев. По его словам, легкие ранения при этом получили четыре спецназовца.
Как
По факту преступления возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РФ — «Убийство», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».
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Вечером 10 июня в подмосковном поселке Кратово мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл огонь по прохожим. Он убил четверых человек и ранил еще двоих. На...
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