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Путин ответил Стоуну на фразу "говорят, вы хотите стать царем"

11.06.2017 09:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну прокомментировал приписываемое ему желание «стать царем». Отрывок фильма «Интервью с Путиным» опубликован на Youtube-канале Showtime.

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Стоун в разговоре с Путиным замечает, что у того «есть полная власть» и добавляет, что «говорят, вы хотите стать царем».

«Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно», — заявил на это российский президент.

Премьера документального фильма Стоуна про российского президента «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) запланирована на 12 июня на канале Showtime. Всего будет четыре части. Как рассказывал сам режиссер, фильм задуман им «не столько как документальная картина, сколько как сеанс вопросов и ответов».

В России фильм покажет «Первый канал». Показ будет проходить четыре дня — с 19 по 22 июня в 21:30. В русском варианте лента будет называться «Путин».

 
 
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Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну прокомментировал приписываемое ему желание "стать царем". Отрывок фильма...

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