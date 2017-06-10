|
Полиция показала поддельные пояса смертников, которые были на лондонских террористах
11.06.2017 10:06 — Новости Мира | Tut.by
11 июня лондонская полиция
Все трое нападавших носили на поясе кожаные ремни, к которым были прикреплены по четыре одноразовые бутылки для воды, обмотанные для маскировки непрозрачной клейкой лентой.
Офицер Дин Хейдон, возглавляющий расследование, заявил: «Я раньше не видел такой тактики в Великобритании, чтобы террористы для создания максимального страха привязывали к себе поддельные взрывчатые вещества. Любой, кто видел их ночью, мог бы подумать, что они настоящие. Трудно рассуждать о мотиве ношения ремней. Возможно, они планировали атаковать в обстановке осады, или может быть, что они рассматривали это как защиту от выстрела».
Напомним, ранее лондонская полиция уже
3 июня в Лондоне автомобиль
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 июня лондонская полиция показала фотографии поддельных поясов смертников, которые надели террористы, устроившие атаку в столице Великобритании 3 июня.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии