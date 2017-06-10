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Полиция показала поддельные пояса смертников, которые были на лондонских террористах

11.06.2017 10:06 — Новости Мира | Tut.by  
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11 июня лондонская полиция показала фотографии поддельных поясов смертников, которые надели террористы, устроившие атаку в столице Великобритании 3 июня.


Фото с сайта met.police.uk

Все трое нападавших носили на поясе кожаные ремни, к которым были прикреплены по четыре одноразовые бутылки для воды, обмотанные для маскировки непрозрачной клейкой лентой.

Офицер Дин Хейдон, возглавляющий расследование, заявил: «Я раньше не видел такой тактики в Великобритании, чтобы террористы для создания максимального страха привязывали к себе поддельные взрывчатые вещества. Любой, кто видел их ночью, мог бы подумать, что они настоящие. Трудно рассуждать о мотиве ношения ремней. Возможно, они планировали атаковать в обстановке осады, или может быть, что они рассматривали это как защиту от выстрела».

Напомним, ранее лондонская полиция уже показала керамические ножи, с которыми террористиы нападали на людей в районе рынка Боро.

3 июня в Лондоне автомобиль наехал на людей на Лондонском мосту, позже из него вышли несколько мужчин и с ножами стали нападать на прохожих. В результате атак, по последним данным, погибли семь человек, пострадали 48. Преступников застрелила полиция. Предполагаемые лондонские террористы были выходцами из Пакистана и Марокко, один из них долгое время жил в Ирландии. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство».

 
 
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11 июня лондонская полиция показала фотографии поддельных поясов смертников, которые надели террористы, устроившие атаку в столице Великобритании 3 июня.

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