Полиция показала поддельные пояса смертников, которые были на лондонских террористах

11 июня лондонская полиция показала фотографии поддельных поясов смертников, которые надели террористы, устроившие атаку в столице Великобритании 3 июня.



Фото с сайта met.police.uk

Все трое нападавших носили на поясе кожаные ремни, к которым были прикреплены по четыре одноразовые бутылки для воды, обмотанные для маскировки непрозрачной клейкой лентой.

Офицер Дин Хейдон, возглавляющий расследование, заявил: «Я раньше не видел такой тактики в Великобритании, чтобы террористы для создания максимального страха привязывали к себе поддельные взрывчатые вещества. Любой, кто видел их ночью, мог бы подумать, что они настоящие. Трудно рассуждать о мотиве ношения ремней. Возможно, они планировали атаковать в обстановке осады, или может быть, что они рассматривали это как защиту от выстрела».

Напомним, ранее лондонская полиция уже показала керамические ножи , с которыми террористиы нападали на людей в районе рынка Боро.

3 июня в Лондоне автомобиль наехал на людей на Лондонском мосту , позже из него вышли несколько мужчин и с ножами стали нападать на прохожих. В результате атак, по последним данным, погибли семь человек, пострадали 48. Преступников застрелила полиция. Предполагаемые лондонские террористы были выходцами из Пакистана и Марокко , один из них долгое время жил в Ирландии. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство» .