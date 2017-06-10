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"Допросили, запротоколировали и сказали "до свидания". Кадыров высказался про Амриева
11.06.2017 19:27 — Новости Мира | Tut.by
11 июня глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал
Напомним, в 2013 году чемпион мира по MMA Мурад Амриев бежал из Чечни в Украину, заявив, что его пытали в полиции, но в 2017 году снова оказался в России. Его задержали по подозрению в подделке документов, однако Амриев сбежал в Беларусь, опасаясь, что его вернут в Чечню, где ему угрожали «кровной местью». 8 июня Беларусь передала Амриева России, вскоре полицейские отвезли его в Чечню. В ночь на 10 июня чеченская полиция отпустила Амриева под подписку о невыезде.
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11 июня глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с бойцом ММА Мурадом Амриевым в своем Instagram. В частности, он заявил, что требования Госдепартамента США...
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