11 июня глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с бойцом ММА Мурадом Амриевым в своем Instagram. В частности, он заявил, что требования Госдепартамента США обеспечить Амриеву безопасность «основаны на лжи и умышленной дезинформации».

Напомним, в 2013 году чемпион мира по MMA Мурад Амриев бежал из Чечни в Украину, заявив, что его пытали в полиции, но в 2017 году снова оказался в России. Его задержали по подозрению в подделке документов, однако Амриев сбежал в Беларусь, опасаясь, что его вернут в Чечню, где ему угрожали «кровной местью». 8 июня Беларусь передала Амриева России, вскоре полицейские отвезли его в Чечню. В ночь на 10 июня чеченская полиция отпустила Амриева под подписку о невыезде.