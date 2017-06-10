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"Допросили, запротоколировали и сказали "до свидания". Кадыров высказался про Амриева

11.06.2017 19:27 — Новости Мира | Tut.by  
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11 июня глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с бойцом ММА Мурадом Амриевым в своем Instagram. В частности, он заявил, что требования Госдепартамента США обеспечить Амриеву безопасность «основаны на лжи и умышленной дезинформации».

 

Госдеп США учредил отдел под условным названием «Chechnya»? Я не утверждаю. Но нет оснований не поверить в это! За короткое время Госдеп два раза делает громкие заявления по Чечне. И оба раза они основаны на лжи и умышленной дезинформации. На этот раз требует «обеспечить безопасность Мурада Амриева». Мы обеспечили и обеспечиваем безопасность всех граждан России, проживающих в Чечне. Мы защищали их от членов террористических организаций, включая граждан США и стран Европы. Когда от их (террористов) рук гибли сотни и тысячи лучших сынов Чечни и всей России, Госдеп в рот воды набрал. А когда нет надобности кого-то защищать, когда мы победили терроризм, установили мир и порядок, у представителей Госдепа прорезался голосочек. А им вторят так называемые международные правозащитники и их пасынки. Вы хотите сказать, что полиция не имеет право выполнять свои прямые обязанности, объявлять в розыск лиц, не являющихся к следователю? Эти действия предусмотрены законом, и не из Вашингтона указывать, как их выполнять. Никто и никогда не стал бы искать Амриева, если бы он, узнав, что его вызывают, явился в отдел и дал показания. А сколько вылито за эти дни наглой лжи. Якобы «чеченский спецназ захватил», везёт «на расправу», «объявили кровную месть» и т.д. Хоть какие-то остатки совести имеются, чтобы так нагло не врать и не обманывать людей? Нас же в Чечне серьёзно беспокоит, что в США систематически убивают школьников, студентов, ни в чем неповинных граждан. Полиция США чинит насилие над мирными людьми, стреляет на поражение в подростков, которые не так посмотрели в её сторону. Наша общественность требует прекратить этот произвол! За последние 50−60 лет ВС США учат своих солдат по всему миру насилию и жестокости. А эти уроки применятся дома на практике! Что касается Амриева, то последние сутки для Госдепа и правозащитников оказались полными разочарований — допросили, запротоколировали и сказали «до свидания». А как руки потирали в Госдепе, ожидая, что Амриева чуть ли не на Колыму отправят. Это у вас там в Гуантанамо без суда и следствия десять лет держат людей. В Чечне властвуют закон и порядок! Так и будет вовеки веков! #Кадыров #Россия #Чечня #Госдеп

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov95) Июн 11 2017 в 3:47 PDT

Напомним, в 2013 году чемпион мира по MMA Мурад Амриев бежал из Чечни в Украину, заявив, что его пытали в полиции, но в 2017 году снова оказался в России. Его задержали по подозрению в подделке документов, однако Амриев сбежал в Беларусь, опасаясь, что его вернут в Чечню, где ему угрожали «кровной местью». 8 июня Беларусь передала Амриева России, вскоре полицейские отвезли его в Чечню. В ночь на 10 июня чеченская полиция отпустила Амриева под подписку о невыезде.

 
 
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11 июня глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с бойцом ММА Мурадом Амриевым в своем Instagram. В частности, он заявил, что требования Госдепартамента США...

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