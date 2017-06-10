Следственный комитет России продолжает расследование инцидента в подмосковном поселке Кратово , где местный житель Игорь Зенков вечером 10 июня расстрелял четверых человек. К вечеру следующего дня на сайте СК РФ появились первые подробности происшествия.



Игорь Зенков. Фото: телеграм-канал Mash

На данный момент установлена следующая картина происшествия: днем 10 июня Зенков начал стрелять в соседа, а затем поджег свой сарай. Он также стрелял в незнакомых мужчину и женщину, которые проходили мимо и попытались помочь потушить пожар. Впоследствии женщина от полученных ранений скончалась в больнице. Позже он застрелил еще двоих соседей.

Следователи раскрыли личность преступника: Игорь Зенков, 1967 года рождения, с 1992 по 2014 годы работал в МЧС на должности слесаря-ремонтника отдела ремонта спасательного оборудования. За время своей работы неоднократно бывал в командировках в «горячих» точках, но в боевых действиях никогда не участвовал.

Что касается оружия, которое он использовал при нападении, то все оно было старых образцов. Часть оружия он привез из командировки в Чечню, часть была самодельным. Разрешений на хранение оружия у Зенкова не было. Следствие полагает, что у него было много боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет «маузер».

Сейчас следователи осматривают место и изымают вещественные доказательства. Учитывая, что Зенков проживал со своей матерью, которая в последнее время болела и не могла передвигаться, следователи не исключают, что она также могла погибнуть. Точно это удастся установить только после полной ликвидации последствий пожара в доме.