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Слесарь в МЧС с 22-летним стажем. Что известно про "кратовского стрелка"
11.06.2017 20:50 — Новости Мира | Tut.by
Следственный комитет России продолжает расследование
На данный момент установлена следующая картина происшествия: днем 10 июня Зенков начал стрелять в соседа, а затем поджег свой сарай. Он также стрелял в незнакомых мужчину и женщину, которые проходили мимо и попытались помочь потушить пожар. Впоследствии женщина от полученных ранений скончалась в больнице. Позже он застрелил еще двоих соседей.
Следователи раскрыли личность преступника: Игорь Зенков, 1967 года рождения, с 1992 по 2014 годы работал в МЧС на должности слесаря-ремонтника отдела ремонта спасательного оборудования. За время своей работы неоднократно бывал в командировках в «горячих» точках, но в боевых действиях никогда не участвовал.
Что касается оружия, которое он использовал при нападении, то все оно было старых образцов. Часть оружия он привез из командировки в Чечню, часть была самодельным. Разрешений на хранение оружия у Зенкова не было. Следствие полагает, что у него было много боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет «маузер».
Сейчас следователи осматривают место и изымают вещественные доказательства. Учитывая, что Зенков проживал со своей матерью, которая в последнее время болела и не могла передвигаться, следователи не исключают, что она также могла погибнуть. Точно это удастся установить только после полной ликвидации последствий пожара в доме.
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Следственный комитет России продолжает расследование инцидента в подмосковном поселке Кратово, где местный житель Игорь Зенков вечером 10 июня расстрелял...
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