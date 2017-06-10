ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Слесарь в МЧС с 22-летним стажем. Что известно про "кратовского стрелка"

11.06.2017 20:50 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следственный комитет России продолжает расследование инцидента в подмосковном поселке Кратово, где местный житель Игорь Зенков вечером 10 июня расстрелял четверых человек. К вечеру следующего дня на сайте СК РФ появились первые подробности происшествия.


Игорь Зенков. Фото: телеграм-канал Mash

На данный момент установлена следующая картина происшествия: днем 10 июня Зенков начал стрелять в соседа, а затем поджег свой сарай. Он также стрелял в незнакомых мужчину и женщину, которые проходили мимо и попытались помочь потушить пожар. Впоследствии женщина от полученных ранений скончалась в больнице. Позже он застрелил еще двоих соседей.

Следователи раскрыли личность преступника: Игорь Зенков, 1967 года рождения, с 1992 по 2014 годы работал в МЧС на должности слесаря-ремонтника отдела ремонта спасательного оборудования. За время своей работы неоднократно бывал в командировках в «горячих» точках, но в боевых действиях никогда не участвовал.

Что касается оружия, которое он использовал при нападении, то все оно было старых образцов. Часть оружия он привез из командировки в Чечню, часть была самодельным. Разрешений на хранение оружия у Зенкова не было. Следствие полагает, что у него было много боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет «маузер».

Сейчас следователи осматривают место и изымают вещественные доказательства. Учитывая, что Зенков проживал со своей матерью, которая в последнее время болела и не могла передвигаться, следователи не исключают, что она также могла погибнуть. Точно это удастся установить только после полной ликвидации последствий пожара в доме.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет России продолжает расследование инцидента в подмосковном поселке Кратово, где местный житель Игорь Зенков вечером 10 июня расстрелял...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
"Допросили, запротоколировали и сказали "до свидания". Кадыров высказался про Амриева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика