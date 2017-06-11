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Партия президента Франции лидирует на выборах в парламент
12.06.2017 00:20 — Новости Мира | Tut.by
Движение «Вперед, республика!» президента Франции Эммануэля Макрона набирает наибольшее число голосов в первом туре
Пропрезидентское движение «Вперед, республика!» Макрона на выборах в Национальное собрание после подсчета 75 процентов голосов набирает 26,9 процентов. Правоцентристы — партия «Республиканцы» — 15,8 процентов, «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 14,4 процента, «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 10,6 процентов, левоцентристская Социалистическая партия — 7,5 процента.
Результаты, продемонстрированные партией Макрона, говорят о том, что граждане поддерживают политику президента как внутри страны, так и на международной арене. С таким заявлением выступил премьер-министр Эдуар Филипп. «Франция возвращается. В следующее воскресенье Национальное собрание явит новое лицо нашей республики», — сказал премьер.
Выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в одномандатных округах. Марин Ле Пен
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Движение "Вперед, республика!" президента Франции Эммануэля Макрона набирает наибольшее число голосов в первом туре выборов в Национальное собрание (нижняя палата...
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