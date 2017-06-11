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На референдуме в Пуэрто-Рико решили присоединиться к США

12.06.2017 06:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Жители Пуэрто-Рико на референдуме одобрили обращение к конгрессу США с просьбой присоединить остров к Америке и сделать его 51-м американским штатом.


Рикардо Росселло. Фото: Reuters

Сейчас Пуэрто-Рико представляет собой свободно ассоциированное с США государство. При этом остров фактически подконтролен Соединенным Штатам.

Явка на референдуме составила всего 23%. За присоединение к США высказались 97% пришедших на избирательные участки.

Результаты референдума не обязывают власти Пуэрто-Рико запускать процедуру присоединения. К тому же окончательное решение будет за конгрессом США.

Это уже пятый референдум о статусе Пуэрто-Рико, предыдущий состоялся в 2012 году. На нем 60% проголосовавших высказались за присоединение к США. Однако американский конгресс не предпринял никаких действий после того референдума.

Пятый референдум о статусе Пуэрто-Рико созвал губернатор острова Рикардо Росселло, вступивший в должность 2 января 2017 года. Он утверждает, что присоединение к США в качестве 51-го штата — это единственный способ разрешить тяжелый экономический кризис, в котором находится его страна.

Внешний долг острова составляет 72 млрд долларов, а ВВП — около 103 млрд долларов.

Сторонники вхождения в состав США утверждают, что эта мера позволит получить федеральное финансирование и более гибкие условия банкротства.

 
 
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Жители Пуэрто-Рико на референдуме одобрили обращение к конгрессу США с просьбой присоединить остров к Америке и сделать его 51-м американским штатом.

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