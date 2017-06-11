Бывший прокурор Манхэттена Прит Бхарара заявил, что Дональд Трамп уволил его после отказа отвечать на личный телефонный звонок президента.



Прит Бхарара. Фото: Reuters

Бхарара впервые публично раскрыл подробности своего увольнения 11 марта. В эфире «Эй-би-си» он рассказал, что после победы на выборах в ноябре 2016 года избранный президент несколько раз звонил ему лично.

По мнению экс-прокурора, эти звонки были необычными, потому что бывший президент Барак Обама не звонил ему лично ни разу.

По словам Бхарары, он сообщил о звонках генеральному прокурору. При этом он сказал своему руководителю, что ему показалось, будто Трамп пытается установить какие-то отношения.

На третий звонок Трампа, уже через два дня после инаугурации, Бхарара не ответил и не перезвонил, и буквально через сутки после этого его — вместе с еще 45 сотрудниками — попросили уйти в отставку.

Любой прокурор в США может оказаться вовлеченным в расследование бизнес-интересов президента или его соратников, поэтому подобные разговоры неприемлемы, подчеркнул Бхарара.

По его мнению, между прокурорами и президентом должны быть «какая-то дистанция».

Бхарара присутствовал на слушаниях в конгрессе, где выступал экс-директор ФБР Джеймс Коми , с которым они поддерживают дружеские отношения, отмечает «Эй-би-си».

Экс-прокурор сказал, что после рассказа Коми об общении с Трампом у него возникло «чувство дежа-вю».

Коми на слушаниях заявил, что Трамп требовал от него преданности. Также экс-директор ФБР выразил уверенность, что Трамп уволил его из-за расследования возможных связей штаба с Россией, которое возглавлял Коми.