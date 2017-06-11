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Президент Филиппин заявил, что не просил помощи у США для борьбы с ИГ

12.06.2017 07:35 — Новости Мира | Tut.by  
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На Филиппинах американский спецназ якобы по просьбе правительства воюет с исламистами. Однако президент Дутерте заявил, что никакой просьбы не было — к США он не обращался.


Родриго Дутерте. Фото: Reuters

Президент Филиппин Родриго Дутерте в воскресенье, 11 июня, заявил, что не просил США о военной помощи для проведения операции по освобождению города Марави на юге страны от боевиков, поддерживающих террористическую группировку «Исламское государство». Между тем накануне сотрудник американского посольства в Маниле сообщил, что американский спецназ воюет в стране «по запросу филиппинского правительства».

В частности, Дутерте заявил, что «никогда не обращался к США за помощью» и появление американских военных стало для него неожиданностью. Представители филиппинских вооруженных сил отметили, что американцы предоставляют им техническую поддержку, однако не участвуют в боевых операциях.

Родриго Дутерте, называвший президента США Барака Обаму «сукиным сыном» и желавший ему «гореть в аду», поначалу сумел наладить неплохие отношения с новой американской администрацией. 30 апреля он поговорил с Дональдом Трампом по телефону, и тот даже пригласил Дутерте в Вашингтон обсудить двусторонние отношения. Однако уже в конце мая Дутерте посетил Москву, где попросил у Владимира Путина вооружений и заявил, что не ищет поддержки в США.

Бои за Марави продолжаются с 23 мая. По официальной версии, столкновения начались, когда правительственные войска начали наступление на город с целью захватить лидера группировки «Абу Сайяф». Ранее поступали сообщения о том, что столкновения инициировали исламисты.

 
 
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В частности, Дутерте заявил, что "никогда не обращался к США за помощью" и появление американских военных стало для него неожиданностью.

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