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Меланья Трамп переехала в Белый дом
12.06.2017 09:01 — Новости Мира | Tut.by
Первая леди США Меланья Трамп сообщила в воскресенье, что рада переезду в Белый дом, опубликовав в Twitter фотографию с видом из окна официальной резиденции американского президента.
«С нетерпением жду прекрасных моментов, которые будут у нас в новом доме», — написала она, добавив хэштег #movingday («день переезда»).
Ранее газета
У 70-летнего президента США Дональда Трампа пятеро детей от трех браков — две дочери и трое сыновей. За исключением Бэррона все они уже взрослые люди. В частности, его дочь Иванка считается помощником президента и имеет в Белом доме свой кабинет. Проживает она вместе со своим супругом, одним из ближайших советников президента Джаредом Кушнером, в трехэтажном особняке в Калораме — элитном районе Вашингтона.
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Первая леди США опубликовала в Twitter фотографию с видом из окна Белого дома, сопроводив пост хэштегом #movingday ("день переезда").
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