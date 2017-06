Меланья Трамп переехала в Белый дом

Первая леди США Меланья Трамп сообщила в воскресенье, что рада переезду в Белый дом, опубликовав в Twitter фотографию с видом из окна официальной резиденции американского президента.

«С нетерпением жду прекрасных моментов, которые будут у нас в новом доме», — написала она, добавив хэштег #movingday («день переезда»).