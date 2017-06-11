Украинский МИД назвал альтернативу визам для россиян

Система предварительного оповещения через интернет о поездках россиян в Украину может стать альтернативой введению виз, которые уже «отживают», заявил глава МИД Украины Павел Климкин.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Глава украинского МИДа Павел Климкин предложил ввести для россиян систему предварительного оповещения о предстоящих поездках в Украину. По словам министра, визы сейчас уже «отживают».

«Визы на самом деле отживают, они отходят. Во первых, мы теперь привыкли к биометрическим паспортам и должны перейти к тому, что люди ездят только по биометрическим паспортам. Второй момент, который для меня важен — вот вы едете во многие страны и потом заходите в интернет и говорите: „Я через 5 дней еду“. Вот так, на самом деле и российские граждане должны ехать в Украину, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так чтобы это не было абсолютно неконтролируемо», — цитирует агентство слова Климкина, которые он произнес в эфире телеканала «1+1».

По его словам, после принятия политического решения о создании такой платформы, на ее разработку необходимо несколько месяцев, после чего ее необходимо будет протестировать.

В интервью телеканалу «112» Климкин пояснил, что анонсирование поездок через интернет будет достаточно эффективным. «Но давайте четко понимать, что у нас есть. Мы прекрасно понимаем — у нас есть война, есть распад империи, но при этом почти 3 млн украинцев находятся на территории РФ — 7−8%. И одновременно должны понять, что с нашими гражданами, которые находятся на территории временно оккупированного Крыма? Что Россия сделает в том смысле, чтобы ограничить эти контакты? Поэтому мой ответ — однозначно да. Но это вопрос, который нужно решать и во времени, и с точки ​зрения этих процедур на основе четкого подхода», — пояснил министр.

Несколькими днями ранее Климкин заявил, что МИД Украины готов к введению виз с Россией, если руководство страны примет соответствующее решение. По словам министра, если визовый режим будет введен, то «МИД все как нужно сделает». При этом он подчеркнул, что считает недостаточным простое введение виз. По его мнению, контроль должен быть дополнительно ужесточен. «Я считаю, что даже введения визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из РФ, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает», — заявил он.