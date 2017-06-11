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Трамп заглянул на свадьбу к незнакомцам

12.06.2017 13:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп заглянул на свадьбу незнакомой ему пары. Церемония проходила в принадлежащем главе государства гольф-клубе. Видео публикует CNN. Гости не знали о намерении американского лидера посетить торжество до тех пор, пока не появились сотрудники секретной службы. Они расчистили коридор для прохода президента и обеспечивали его безопасность. Трамп узнал имена молодоженов и сфотографировался с ними.

 
 
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Гости не знали о намерении американского лидера посетить торжество до тех пор, пока не появились сотрудники секретной службы.

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