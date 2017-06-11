Президент США Дональд Трамп заглянул на свадьбу незнакомой ему пары. Церемония проходила в принадлежащем главе государства гольф-клубе. Видео публикует CNN. Гости не знали о намерении американского лидера посетить торжество до тех пор, пока не появились сотрудники секретной службы. Они расчистили коридор для прохода президента и обеспечивали его безопасность. Трамп узнал имена молодоженов и сфотографировался с ними.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп заглянул на свадьбу к незнакомцам Гости не знали о намерении американского лидера посетить торжество до тех пор, пока не появились сотрудники секретной службы.