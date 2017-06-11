В России проходят антикоррупционные акции: задержаны сотни человек

12 июня помимо праздничных гуляний в честь Дня России в городах страны проходят антикоррупционные акции. Организатором акции в столице стал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, которого самого задержали на выходе из своего подъезда. СМИ сообщают о сотнях задержанных в Москве и Санкт-Петербурге.



Фото: Reuters

В Москве люди собрались на акцию на улице Тверской, хотя местные власти разрешили собраться на проспекте Сахарова. В двух местах сбора людей уже задержаны более 120 человек сообщает « Медуза ».







Фото: Reuters

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге задержали около 100 человек.

«За последние 20 минут ОМОН дважды окружал в кольцо группы людей по 40−50 человек и уводил участников акции в автозаки. В третий раз люди прорвали оцепление и митингующим удалось выйти», — сообщает корреспондент « Бумаги » с места событий.

Люди принесли на акцию флаги России и резиновые уточки, которые символизируют антикоррупционное расследование ФБК об имуществе премьер-министра страны Дмитрия Медведева. По данным СМИ, на площади около 2000 человек.



Фото: Reuters